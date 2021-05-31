الجونة يُكرر ما فعله في الاهلي ويخطف نقطة ثمينة من الزمالك في الدوري المصري

سقط الزمالك في فخ التعادل السلبي على ملعب نادي الجونة في إحدى أهم مباريات اليوم الأحد 30 مايو 2021، ضمن الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز، ليعطي فرصة جديدة للأهلي المؤجل له كم كبير من المباريات.

ورفع الزمالك رصيده لـ 55 نقطة من 25 مباراة، متفوقًا على الأهلي بـ 14 نقطة، لكن للأهلي 6 مباريات مؤجلة إذا تمكن من الفوز بهم سيتصدر الدوري المصري بفارق 4 نقاط عن الزمالك.

أما الجونة الذي سبق له خطف نقطة من التعادل مع الأهلي 1/1 في القاهرة، فقد تقدم إلى المركز الـ 11 بفارق الأهداف عن غزل المحلة صاحب المركز الـ 12، ليصبح فريق المدرب الشاب رضا شحاته على بُعد 3 نقاط فقط من بيراميدز صاحب المركز السادس من 34 مباراة.

ملخص مباراة الجونة والزمالك

تشكيلة الجونة: إسلام طارق – عمر السعداوي – محمود الجزار – لؤي بدر – محمد نجيب – محمد الحبيب يكن – عمرو بركات – سيرج أكا – نور السيد – العربي بدر – عمر السعيد.

تشكيلة الزمالك: محمد عواد – أحمد عيد – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد أبو الفتوح – محمد روقا – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – شيكابالا – سيف الدين الجزيري.

الدقيقة 12 | فرصة خطيرة ومحققة تضيع من يوسف أوباما بعد عرضية مذهلة أرسلها محمود شيكابالا من الجهة اليمنى، لكن أوباما وضع الكرة برأسه بشكل سيء لتذهب سهلة في يد الحارس.

الدقيقة 33 | العربي بدر يهدر فرصة بتسديد متسرع داخل منطقة جزاء الزمالك لتمر الكرة فوق العارضة بياردتين تقريبًا.

الدقيقة 38 | بطاقة صفراء للاعب الجونة العربي بدر

الدقيقة 30 | بطاقة صفراء لمدافع الجونة عمرو السعداوي.

الدقيقة 45 | صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الدقيقة 46 | تغييران في بداية الشوط الثاني لفريق الجونة بنزول “محمود الشبراوي وجوزيف نجويم” بدلاً من محمد الحبيب يكن وعمرو بركات.

الدقيقة 52 | بطاقة صفراء لمدافع الزمالك محمد عبد الغني.

الدقيقة 57 | بطاقة صفراء ثانية في الزمالك لقلب الدفاع محمود حمدي الونش.

الدقيقة 60 | البطاقة الصفراء الثانية وطرد للاعب وسط الجونة العربي بدر ، لاعب وسط الاهلي المعار.

الدقيقة 63 | تغييران ثالث في تشكيلة الجونة بنزول ناصر ناصر بدلاً من عمرو السعداوي.

الدقيقة 70 | تغييران في الزمالك بنزول إسلام جابر وأسامة فيصل بدلاً من محمد روقا وشيكابالا.

الدقيقة 76 | تغيير رابع في الجونة بنزول كريم الطيب بدلاً من عمر السعيد.

الدقيقة 82 | تغيير ثالث في تشكيلة الزمالك بنزول سيف فاروق جعفر بدلاً من أحمد عيد.

الدقيقة 83 | بطاقة صفراء لمهاجم الزمالك أسامة فيصل.

الدقيقة 86 | تغيير رابع في تشكيلة الزمالك بنزول مروان حمدي في خط الهجوم بدلاً من المدافع أحمد أبو الفتوح.

الدقيقة 89 | تصويبة صاروخية من سيف الدين الجزيري يتصدى لها حارس الجونة بأعجوبة من الزاوية اليسرى ليفشل هجوم الزمالك في متابعتها بشكل صحيح.

الدقيقة 90 | 6 دقائق وقت بدل من ضائع.

الدقيقة 94 | بطاقة صفراء للاعب وسط الجونة محمود شبراوي.

الدقيقة 96 | بطاقة حمراء لأحد اللاعبين أو اعضاء الهاز الفني في نادي الزمالك