تحديث | سجل وعدد بطولات الهلال بعد التتويج بلقب الدوري السعودي 2020-21

رفع نادي الهلال السعودي عدد مرات تتويجه بلقب الدوري السعودي “كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين” الى 17 لقب، بعد فوزه اليوم الأحد 30 مايو 2021 على الفيصلي بنتيجة 3-2 فى الجولة 30 والأخيرة.

واستقبل استاد الملك فهد بمدينة الرياض المباراة الختامية لنادي الهلال في الدوري السعودي موسم 2020/2021، عندما ألتقي مع بطل كأس ملك السعودية “الفيصلي”.

ويتربع نادي الهلال السعودي على عرش أندية السعودية من حيث عدد البطولات المحلية، ويُعد أكثر الأندية الآسيوية فوزاً بالبطولات القارية بمختلف مسمياتها، إذ تبلغ عدد بطولاته الرسمية على المستوى المحلي والإقليمي والقاري 64 بطولة.

يحتفل نادي الهلال يوم 16 من شهر أكتوبر كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1957، ويتخذ من العاصمة مدينة الرياض مقراً له، ويستضيف مبارياته على ملعب جامعة الملك سعود.

وكان أول لقب محلي تُوج به نادي الهلال الى عام 1962 عندما فاز بكأس الملك “كأس خادم الحرمين الشريفين“، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1986 عندما فاز بكأس الخليج العربي للأندية.

كم عدد بطولات الهلال السعودي المحلية؟

الدوري السعودي “دوري خادم الحرمين الشريفين”

فاز نادي الهلال بالدوري السعودي 17 مرة أعوام: (1977، 1979، 1985، 1986، 1988، 1990، 1996، 1998، 2002، 2005، 2008، 2010، 2011، 2017، 2018، 2019-20، 2020-21).

كأس الملك “كأس خادم الحرمين الشريفين”

فاز نادي الهلال بكأس الملك 8 مرات أعوام: (1962، 1965، 1980، 1982، 1984، 1989، 2015، 2017).

كأس ولي العهد

فاز نادي الهلال بكأس ولي العهد 13 مرة أعوام: (1964، 1995، 2000، 2003، 2005، 2006، 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2016).

كأس الاتحاد السعودي (كأس الأمير فيصل حاليًا)

فاز نادي الهلال بكأس الاتحاد السعودي 7 مرات أعوام: (1987، 1993، 1990، 1996، 2000، 2005، 2006).

كأس المؤسس

فاز نادي الهلال بكأس المؤسس مرة واحدة عام: (1999).

كأس السوبر السعودي

فاز نادي الهلال بكأس السوبر السعودي مرتين عامي: (2015، 2018).

كم عدد بطولات الهلال السعودي العربية؟

دوري أبطال العرب

فاز الهلال بدوري أبطال العرب مرتين عامي: (1994، 1995).

كأس الكؤوس العربية

فاز الهلال بكأس الكؤوس العربية مرة واحدة عام: (2000).

كأس السوبر العربي

فاز الهلال بكأس السوبر العربي مرة واحدة عام: (2001).

كأس الخليج العربي للأندية

فاز الهلال بكأس الخليج العربي للأندية مرتين عامي: (1986، 1998).

كم عدد بطولات الهلال السعودي الاسيوية؟

دوري أبطال آسيا

تُوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 3 مرات أعوام: (1991، 2000، 2019).

كأس السوبر الآسيوي