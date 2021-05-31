النصر السعودي يستغني عن المغربي نور الدين أمرابط بعد إهداره لركلة جزاء!

قررت إدارة نادي النصر السعودي الاستغناء عن صانع الألعاب الدولي المغربي “نور الدين أمرابط” بعدم تجديد تعاقده، وذلك عقب خسارة الفريق أمام اتحاد جدة في الجولة ال30 من الدوري السعودي بهدفين لهدف على ملعب مرسول بارك.

وضمت قائمة اللاعبين المستغنى عنهم في النصر بخلاف نور الدين أمرابط كل من “براد جونز ومايكون بيريرا ويحيى الشهري”، حيث فضلت إدارة النصر عدم تجديد العقود وتقديم الشكر لهم على الفترة الماضية، ليصبحوا متاحين للانتقال بالمجان في الميركاتو الصيفي 2021.

وأهدر نور الدين أمرابط ركلة جزاء حاسمة في مباراة اليوم الأحد 30 مايو 2021 أمام نادي اتحاد جدة، كانت قد أُحتسبت في الدقيقة 33 أثناء التعادل الإيجابي 1/1.

وتسبب ضياع ركلة جزاء نور الدين أمرابط في عودة اتحاد جدة إلى أجواء اللقاء خاصةً في الشوط الثاني، ليتمكن فريق نمور الأتي من تسجيل هدف ثان في الدقيقة 78، وكانت لديه فرصة لإضافة الهدف الثالث في الوقت الضائع لكن فهد المولد أضاع ركلة جزاء هو الآخر.

ورفضت إدارة النصر تمديد عقد نور الدين أمرابط الذي تجاوز الـ 34 عامًا في مارس الماضي، والأمر نفسه خص الحارس الأسترالي براد جونز، والمدافع البرازيلي مايكون بيريرا، والمهاجم السعودي يحيى الشهري.

وقالت صحيفة الميدان الرياضي السعودية فور انتهاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم “تم توديع أمرابط وبراد جونز ومايكون ويحيى الشهري في غرفة خلع الملابس”.

وأنهى نادي النصر منافسات الدوري السعودي هذا الموسم 2021/2020 في المركز الخامس بجدول الترتيب، ليفشل في الاستفادة من الهدية الثمينة التي قُدمت له من نادي ضمك الذي انتصر على منافس النصر الأول على المركز الرابع “التعاون”.

لقطة وداع نور الدين أمرابط لجمهور نادي النصر