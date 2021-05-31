شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: مهاجم الجونة كان يستحق الطرد أمام الزمالك.. «ما هو مش طارق حامد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الإعلامي خالد الغندور، استياءه من قرارات الحكم محمود ناجي، الذي أدار مباراة الزمالك والجونة، مساء الأحد بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل السلبي مباراة الزمالك والجونة، وقام حكم المباراة بطرد العربي بدر ظهير الجونة مع الدقيقة 58 من عمر اللقاء.

وقال الغندور خلال تصريحات متلفزة: «عمر السعيد مهاجم الجونة المعار من صفوف الزمالك كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء مباشرة بداية اللقاء بعد عنفه ضد محمد عبدالغني».

وتابع: «هو فين الفار وإزاي ماشافش لقطة زي دي، طبعا لو طارق حامد كان اتطرد على طول».