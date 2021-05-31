شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو: «فتوح وعيد ملهمش دور مع الزمالك.. والجونة قدم مباراة كبيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد معتز إينو، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قدموا مباراة سيئة أمام الجونة.

وكان الزمالك تعادل سلبيًا مع الجونة، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «الزمالك كان لا يستحق الفوز على الجونة، حيث قدم الفريق الأبيض مباراة سيئة للغاية».

وأضاف: «أحمد فتوح وأحمد عيد، ملهمش دور في الملعب، الزمالك لعب أمام الجونة بدون ظهير أيسر وظهير أيمن»، مضيفًا :«يجب أن نشيد بفريق الجونة وبجهازه الفني بقيادة رضا شحاتة، حيث قدم الفريق مباراة كبيرة».