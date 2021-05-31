شكرا لقرائتكم خبر عن العربي بدر سادس حالة طرد لمنافسي الزمالك في الدوري هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حملت البطاقة الحمراء التي أشهرها الحكم محمود ناجي في وجه العربي بدر ظهير أيمن فريق الكرة بنادي الجونة الرقم «6» من حيث التي أُشهرت في وجه منافسي الزمالك خلال مباريات الدوري المصري الممتاز في الموسم الجاري.

وطُرد العربي بدر ظهير أيمن الجونة مع الدقيقة 58 من عمر مباراة الليلة التي حسمها التعادل السلبي بدون أهداف، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وكانت أول حالة طرد لمنافسي الزمالك من نصيب الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الاتحاد السكندري.

الثانية كانت لحسين السيد، ظهير أيسر الإسماعيلي مع نهاية مباراة الدرايش أمام الزمالك.

المهاجم محمد طلعت حصل على بطاقة حمراء خلال مباراة الإنتاج والزمالك، وتبعه محمد بسيوني لاعب البنك الأهلي.

وجاء الدور على أحمد رفعت جناح المصري في مباراة الفريق البورسعيدي أمام الزمالك في الجولة قبل الماضية، وأخيراً عربي بدر ظهير الجونة في مباراة الليلة.

كما شهدت المباراة الأخيرة للزمالك، التي جاءت أمام الإسماعيلي في كأس مصر على حالتي طرد بواقع واحدة لكل فريق، الأولى لأشرف بن شرقي جناح الفريق الأبيض، والثانية لمحمد حسن لاعب وسط الدراويش.