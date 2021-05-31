شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: فريق السلة رجالة وشرفوا نادينا العريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، التهنئة للاعبي كرة السلة بالنادي بعد الفوز ببطولة أفريقيا للسلة في السنة الأولى التي تنظم بها تحت رعاية NBA، موضحا أن اللجنة التي يترأسها محظوظة أن تبدأ مهامها بهذا الإنجاز.

وأضاف لبيب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "شرف لنادي الزمالك التتويج بأول ألقاب دوري الأبطال للسلة تحت رعاية NBA، والزمالك كيان مليء بالكفاءات، وجمهور الزمالك الداعم طوال الوقت لفريقه يستحق هذه الإنجازات".

وتابع: "الرياضة بكافة أشكالها مكسب وهزيمة، لكن الأهم أنه حينما تخسر تكون قدمت كل شيء ولم تدخر جهدا لرفعة واسم الكيان الذي ننتمي له، والفضل في إنجاز السلة يعود للاعبين والمدرب، ومباراة النهائي كانت صعبة عليهم، لكنهم تفوقوا على أنفسهم، وكان لديهم تصميم كبير على العودة بالكأس".

وعن صرف مكافآت للاعبي السلة قال لبيب: "إحنا عايزين نديهم كل حاجة، بس ربنا يعيننا على مسئولياتنا والتزاماتنا".

وتحدث حسين لبيب عن العلاقة الطيبة مع مجلس الأهلي قائلا: "الرياضة علمتنا أن المنافسة تكون شريفة داخل الملعب فقط، وخارج الملعب يسود العلاقة الاحترام والمحبة، وهنا نحن نُرسي مبادئ الرياضة ونرحب بالتعامل الطيب مع جميع الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية".