شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحاول تسويق بادجي أوروبيا بعد تراجع أنقرة التركي عن شرائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول مسئولو النادي الأهلي تسويق السنغالي أليو بادجي في أحد الدوريات الأوروبية وبيعه للأندية الراغبة في الحصول على خدماته في الصيف المقبل، بعد تراجع نادي أنقرة جوجو التركي عن شرائه بشكل نهائي بنهاية الموسم الحالي.

وتسبب هبوط أنقرة التركي إلى دوري الدرجة الثانية بالدوري التركي في صعوبة تحويل إعارة بادجي من إعارة إلى بيع نهائي وفقا للعقد المبرم بين الناديين، والذي كان يشترط دفع النادي التركي مبلغ مليون دولار مقابل الحصول على خدمات اللاعب السنغالي بشكل نهائي.

وبات موقف بادجي من العودة لصفوف الأهلي صعبة للغاية، في ظل عدم اقتناع بيتسو موسيماني المدير الفني بإمكانيات المهاجم السنغالي، وكان سببا في رحيل اللاعب عن الأهلي في بداية الموسم الحالي، وهو ما يصعب عودة اللاعب للجزيرة في الصيف المقبل، خاصة مع استمرار المدرب الجنوب إفريقي.

ويبذل أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، مجهودات كبيرة، من أجل تسويق بادجي في أحد الدوريات الأوروبية أو بيعه لأحد الأندية الخليجية التي تهتم بالتعاقد معه في الصيف المقبل، وتفادي الاستغناء عن اللاعب بالمجان، بعدما كبّد خزينة الأهلي 2 مليون دولار، بخلاف قيمة راتبه التي تتجاوز 700 ألف دولار.