شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الأحد 30 مايو 2021، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها الزمالك يهزم المنستيرى بطل تونس 63/76 ويتوج بالبطولة الأفريقية للسلة، ومحمد هاني يغيب عن الأهلي فى مباراتي الترجي بنصف نهائي أفريقيا، اتحاد الكرة يحدد 26 أغسطس موعدا لانتهاء الدوري بسبب معسكر المنتخب.

الجونة يعرقل انطلاق الزمالك بالتعادل السلبى فى الدوري

سقط نادي الزمالك في فخ التعادل السلبي مع نادي الجونة، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد خالد بشارة بالجونة، في إطار مباريات الجولة الـ25 من منافسات الدورى الممتاز.

محمد هاني يغيب عن الأهلي فى مباراتي الترجي بنصف نهائي أفريقيا

كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن محمد هانى، ظهير أيمن الأهلى، لن يلحق بمباراتى فريقه ضد الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يهزم المنستيرى بطل تونس 63/76 ويتوج بالبطولة الأفريقية للسلة

توج فريق كرة سلة الزمالك بلقب البطولة الأفريقية لأفروليج، بعد الفوز على المنستيرى التونسى بنتيجة 63/76، فى البطولة التى تقام تحت إشراف الـNBA لأول مرة، ليتوج الفارس الأبيض بالميدالية الذهبية والمركز الأول.

تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة فى كأس مصر لأجل غير مسمى

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة، المقرر لها يوم 4 يونيو المقبل، فى ربع نهائي كأس مصر لأجل غير مسمى.