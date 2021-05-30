شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق يهاجم كارتيرون: أنت مش أحسن من جوارديولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، الأداء الذي ظهر علسه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مباراة الجونة.

وكان الزمالك تعادل سلبيًا مع الجونة، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، على ستاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «الزمالك قدم واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم، حيث كان معظم اللاعبين بعيدين عن مستواهم الفني»، مضيفًا :«الفريق الأبيض تأثر بغياب المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي».

وأضاف: «الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك يتحمل مسئولية التعادل أمام الجونة، فهو لم يستطع إدارة المباراة بشكل جيد، فضلاً عن أن التغييرات كانت متأخرة».

ووجه صديق رسالة إلى كارتيرون، قائلاً: «كان لازم يتم إجراء تغييرات مع بداية الشوط الثاني وتحديدًا بعد طرد العربي بدر،»، مضيفًا :«لماذا دائما التغييرات تكون في الدقيقة 70، جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بيغير في الدقيقة 50، أنت مش أحسن من جوارديولا»