شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نقاط فقدها الزمالك أمام مدربين منتمين للأهلي.. أخرهم رضا شحاتة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فقد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نقطتين بالتعادل السلبي أمام مضيفه الجونة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بمنافسات الجولة رقم 25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك استمر على قمة جدول الترتيب في الدوري بـ 55 نقطة من 25 مباراة، وفقد 20 نقطة هذا الموسم من خلال 7 تعادلات وخسارتين.

ومن بين 20 نقطة خسرها الزمالك هذا الموسم خلال مشواره بالدوري، هناك 6 منهم أمام مدربين منتمين للنادي الأهلي.

وحسم التعادل مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب بهدفين لكل منهما، حيث نجح عماد النحاس، ليبرو الأهلي السابق، في قيادة ذئاب الجبل فنياً لحصد نقطة ثمينة.

كذلك علاء عبدالعال، الذي سبق له اللعب لفترة قصيرة بصفوف النادي الأهلي، والمدير الفني الحالي لفريق نادي أسوان، نجح في انتزاع تعادلاً سلبياً لفريق زهرة الصعيد في مواجهة الزمالك.

وجاء الدور على رضا شحاتة أحد نجوم الأهلي في مركز الجناح الأيسر مطلع الألفية الحالية، ليُفقد الزمالك نقطتين جديدتين ويقود الجونة لتعادل ثمين والفريق منقوصاً بأحد لاعبيه لمدة أكثر من نصف ساعة.