شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: من تعاقد مع مروان حمدي يجب محاكمته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح محمد صديق، مدافع الزمالك السابق، النار ضد مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ويأتي ذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه اللاعب في الدقائق التي شارك بها خلال مباراة الجونة، التي أقيمت مساء الأحد، على ستاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «مروان حمدي، حاجة تحزن، لم يقدم أي إضافة لنادي الزمالك في المباريات التي شارك بها منذ انضمامه للنادي الأبيض في يناير الماضي».

وأضاف: «إللي تعاقد مع مروان حمدي، لازم يتحاسب ويتم تقديمه للنائب العام، بتهمة إهدار المال العام، كيف يتم التعاقد مع هذا اللاعب مقابل 12 مليون جنيه».