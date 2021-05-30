شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي مباراة الزمالك والجونة، التي استضافها ملعب الأخير بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، بمنافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

ولعب الجونة منقوصاً منذ الدقيقة 58 من عمر المباراة بعد طرد ظهيره الأيمن العربي بدر.

ورفع الزمالك رصيده للنقطة 55 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز مستمراً في الصدارة، ورفع الجونة رصيده للنقطة 31 في المركز الثاني عشر.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام أسوان بالجولة رقم 26 من عمر الدوري المصري الممتاز، بعدما تأجل لقائه أمام مصر المقاصة الذي كان مقرراً له الجمعة المقبل بربع نهائي كأس مصر.