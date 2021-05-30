شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تأجيل الدوري والكأس حتى نهاية فترة التوقف الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، تأجيل جميع المسابقات المحلية حتى نهاية فترة التوقف الدولي خلال شهر يونيو، فيما أكد مجاهد أنه لا توجد أي نية لإلغاء بطولة الدوري الممتاز.

وسيعقد مجاهد غدًا اجتماعًا مع ممثلي الأندية لمناقشة كيفية تنظيم المرحلة المقبلة عقب استئناف النشاط ومناقشة مشاكلهم، إذ يسعى اتحاد الكرة لإنهاء بطولة الدوري في النصف الأول من شهر سبتمبر القادم، عوضًا عن إنهائه في 30 سبتمبر كما كان مقررًا.

وكان اتحاد الكرة يرغب في إنهاء البطولة في 30 أغسطس، إلا أن الأندية أبدت اعتراضها على خوض المباريات خلال فترة التوقف الدولي بسبب غياب لاعبيها الدوليين.