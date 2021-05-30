شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: «فتوح وأحمد عيد مش على مستوى الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، النار على أحمد فتوح وأحمد عيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ويأتي ذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه الثنائي خلال الشوط الأول من مباراة الجونة، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والذي انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم»: «أحمد فتوح، نازل مباراة الجونة يمتع نفسه»، مضيفًا :«فتوح مفروض يتعلم من محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة، اللاعب تعامل مع الفرصة التي أتيحت له في بداية المباراة بمنتهي الاستهتار».

وأضاف: «أحمد عيد، بعيد تمامًا عن مستواه الفني، بيلعب بمنتهى العشوائية، وليس له دور في الملعب»، مضيفًا :«فتوح وعيد، مش على مستوى الزمالك».

وأشار: «إمام عاشور ومحمد أشرف روقة، هما الأفضل في فريق الزمالك خلال أحداق الشوط الأول».