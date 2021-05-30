شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو يوجه رسالة نارية للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد معتز إينو، لاعب الأهلي السابق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الأداء الذي ظهر عليه اللاعبون خلال خلال الشوط الأول من مباراة الجونة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم»: «لاعبو الزمالك ظهورا بمستوى سيئ للغاية خلال الشوط الأول من مباراة الجونة، هذا ليس هو مستوى الزمالك».

وأضاف: «على لاعبي الزمالك أن يعرفوا قيمة التيشيرت الأبيض، الزمالك يلعب دائمًا على المكسب لكي يفوز ببطولة الدوري، بينما التعادل بالنسبة للجونة مكسب».