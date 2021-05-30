شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق للاعبي الزمالك: «انتوا بتنافسوا على دوري ولا بتلعبوا مباراة ناشئين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ظهر بمستوى متواضع خلال الشوط الأول من مباراة الجونة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم»: «الزمالك ظهر بمستوى سيئ للغاية خلال الشوط الأول من مباراة الجونة، حيث لم يستطع تهديد مرمى المنافس سوى في كرة أحمد فتوح».

وأضاف: «الزمالك يلعب بمنتهي البطئ في استلام الكرة أو التمرير»، ووجه رسالة للاعبين قائلاً :«انتوا بتنافسوا على دوري ولا بتلعبوا مباراة ناشئين».