مجلس إدارة الأهلي يهنئ الزمالك ببطولة أفريقيا للسلة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الأهلي يهنئ الزمالك ببطولة أفريقيا للسلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم النادي الأهلي بالتهنئة لنادي الزمالك على فوز الفارس الأبيض ببطولة أفريقيا لكرة السلة.
ونشر الأهلي بيانًا على صفحته الرسمية على «تويتر» قائلًا: «مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، يتقدم بخالص التهاني إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد الفوز ببطولة أفريقيا لكرة السلة.. إذ يتمنى مجلس إدارة الأهلي دوام العلاقة الطيبة مع كل الأندية الشقيقة، بما يخدم الرياضة المصرية والمصلحة العليا للوطن».