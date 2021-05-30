شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الأهلي يهنئ الزمالك ببطولة أفريقيا للسلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم النادي الأهلي بالتهنئة لنادي الزمالك على فوز الفارس الأبيض ببطولة أفريقيا لكرة السلة.

ونشر الأهلي بيانًا على صفحته الرسمية على «تويتر» قائلًا: «مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، يتقدم بخالص التهاني إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد الفوز ببطولة أفريقيا لكرة السلة.. إذ يتمنى مجلس إدارة الأهلي دوام العلاقة الطيبة مع كل الأندية الشقيقة، بما يخدم الرياضة المصرية والمصلحة العليا للوطن».