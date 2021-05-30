شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والجونة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين الزمالك والجونة بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب الجونة في إطار الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

وكاد يوسف أوباما أن يتقدم للزمالك مبكرًا، إلا أنه أهدر فرصة غريبة من أمام مرمى الحارس إسلام طارق، قبل أن يتبادل الفريقان الهجمات دون خطورة حقيقية على كلا المرميين.

وحاول الزمالك الاعتماد على الكرات العرضية في أحيان عديدة خلال الشوط، لكن إسلام طارق نجح في تعطيل هذا السلاح للفارس الأبيض، لينتهي الشوط دون هز شباكه أو شباك نظيره محمد عواد.