شكرا لقرائتكم خبر سباق حائلي على بطاقة الصعود الثالثة لدوري المحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعلن اليوم الصاعد الثالث من دوري الأولى إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عندما تلعب مباريات الجولة الأخيرة من دوري الأولى.

وتشهد الجولة الـ38 اليوم، 10 مواجهات تقام للمرة الأولى هذا الموسم في وقت واحد وتحديدا عند التاسعة مساء.

وبعد أن ضمن الحزم والفيحاء الصعود رسميا كأول وثان، سيعلن اليوم أيضا مرافقهما الثالث، كما ستتم تسمية الفريق الرابع الهابط المرافق لأندية النجوم وعرعر والثقبة بدوري الدرجة الثانية.

وستشهد الجولة حالة من الترقب والقلق والتوتر وسط أنصار قطبي حائل الطائي (الثالث برصيد 74 نقطة) والجبلين (الرابع برصيد 73 نقطة) وهما يخوضان نزالين مختلفين لحسم بطاقة الصعود الثالثة.

وعندما يحل الطائي ضيفا على عرعر الهابط إلى دوري الدرجة الثانية، فسيدخل المباراة بهدف الفوز لحسم التأهل مباشرة، لكنه أيضا قد يستفيد من التعادل أو حتى الخسارة، حال خسر أو تعادل منافسه على الصعود، فريق الجبلين الذي يستقبل على ملعبه في حائل، فريق الساحل، إضافة إلى حسابات أخرى من بينها أن المواجهات المباشرة حال خسارة الطائي وتعادل الجبلين، ستكون في صالح الأخير.

وضمن مباريات اليوم أيضا، يحل الجيل ضيفا على الدرعية في الرياض، ويلتقي الثقبة (هبط رسميا) والخليج في الخبر، والكوكب وهجر بالخرج، ونجران (ضمن البقاء) وأحد بنجران، وجدة و النجوم في جدة، ويلتقي النهضة (الساعي للبقاء) بالشعلة في الدمام بينما يلتقي البكيرية (الساعي للهرب من الهبوط) والعدالة بالبكيرية، وهناك مواجهة بطعم البروفة لدوري المحترفين تجمع بين العائدين لأضواء، الفيحاء وضيفه الحزم في المجمعة.

احتمالات صعود الطائي والجبلين:







فوز الطائي على عرعر، والجبلين على الساحل (يصعد الطائي).



خسارة الطائي من عرعر، والجبلين من الساحل (يصعد الطائي).



تعادل الطائي مع عرعر، والجبلين مع الساحل (يصعد الطائي).



فوز الطائي على عرعر، وخسارة الجبلين من الساحل (يصعد الطائي).



فوز الطائي على عرعر، وتعادل الجبلين مع الساحل (يصعد الطائي).



خسارة الطائي من عرعر، وفوز الجبلين على الساحل (يصعد الجبلين).



خسارة الطائي من عرعر، وتعادل الجبلين مع الساحل (يصعد الجبلين مستفيدا من المواجهات المباشرة بينهما).



تعادل الطائي مع عرعر، وخسارة الجبلين من الساحل (يصعد الطائي).

المهددان ببطاقة الهبوط الرابعة





البكيرية 39 نقطة ويستضيف العدالة.



النهضة 39 نقطة ويستضيف الشعلة.



الهابطون لدوري الثانية رسميا: