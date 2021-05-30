الهلال البطل يستعين بمدرب سيدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت إدارة نادي الهلال اتفاقها النهائي مع المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم (46 عاما)، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، واتفقت معه على أن يكون العقد موسما واحدا قابلا للتجديد، وذلك بعد أن توقفت رحلة المدرب التدريبية بنادي موناكو الفرنسي في ديسمبر 2019.

وتعود آخر مبارة رسمية قادها جارديم كمدرب إلى أكثر من 527 يوما حتى تاريخ اليوم، أي قبل نحو 17 شهرا و10 أيام.

وسبق أن خاض جارديم الذي بدأ التدريب في سن 19 عاما، تجارب تدريبية مختلفة بحثا عن تحقيق أحلامه، حيث درب فريقا نسائيا حسب تصريحات سابقة له بموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، حيث قال «كنت مدربا لفريق نسائي، لأن النساء أكثر صعوبة في العمل مع الرجال».

كما سبق وأن تولى تدريب فريق كرة يد لموسم كامل.

وكان جارديم قريبا من التوقيع لتدريب النصر في عام 2019 قبل أن تتوقف المفاوضات بشكل مفاجئ، بعد طلب المدرب زيارة النادي للوقوف على منشآته والتعرف أكثر على المجتمع والمنافسة في الدوري السعودي.

وسبق لجارديم تدريب فرق براجا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، وأولمبياكوس اليوناني وموناكو الفرنسي.

كما نجح خلال مسيرته التدريبية في حصد عدد من البطولات أبرزها الدوري الفرنسي موسم 2016-2017، كما قاد موناكو إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017.

ويوصف جارديم بمكتشف النجم الفرنسي لاعب المنتخب وفريق سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، حيث إنه أول من منحه فرصة تمثيل الفريق الأول في موناكو موسم 2017 ـــ 2018 بدوري أبطال أوروبا.

كما حقق جارديم بطولة الدوري والكأس في اليونان مع نادي أولمبياكوس.

وكان البرتغالي خوزيه مورايس تولى مهمة تدريب الهلال بشكل موقت وساهم في تحقيق لقب الدوري الـ17 الأسبوع الماضي، عندما تولى المهمة خلفا للمدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، والذي تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويعد البرتغالي ليوناردو جارديم خامس مدرب برتغالي في تاريخ الهلال بعد آرثر جورج وخوزيه بيسيرو وجورجي جيسوس وجورجيوس دونيس وخوزيه مورايس.







أقاله موناكو الفرنسي مرتين



الإقالة الأولى في أكتوبر 2018 بسبب سوء النتائج، حيث كان وقتها الفريق بالمركز الـ18



أعاده موناكو مجددا في يناير 2019 بعد فشل تيري هنري في تحسين صورة الفريق



أقاله موناكو للمرة الثانية بعد أقل من عام لعودته وكان ذلك في 21 ديسمبر 2019 وكان الفريق بالمركز السابع



آخر مباراة له انتهت بفوز موناكو على ليل 5 /1 بالدوري الفرنسي



آخر مبارة قادها كانت قبل 527 يوما (17 شهرا و10 أيام)



نهجه التدريبي





الضغط العالي



التنوع الهجومي باللعب بمهاجمين



يعشق اللاعبين المهاريين ويمنحهم الحرية في الملعب



يغير من أماكن اللعب



يدرب اللاعبين على مراكز مختلفة عن مراكزهم الأصلية



منح الفرصة للاعبين الصاعدين



سرعة استعادة الكرة



التنوع في تنفيذ الكرات الثابتة



يفضل طريقة 4 ــ 4 ــ 2



جارديم الطموح