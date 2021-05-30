أخضر 20 عاما يواجه كرواتيا الأربعاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل المنتخب السعودي تحت 20 عاما تدريباته بمعسكره الإعدادي المقام حاليا في كرواتيا ويستمر حتى التاسع من يونيو المقبل، في إطار المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا 2023 تحت 20 عاما.

وأدى اللاعبون حصتهم التدريبية على فترتين صباحية ومسائية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، الذي قسمهم إلى مجموعتين في الحصة الصباحية، أدت الأولى تمرينا على التنظيم الدفاعي، في حين طبقت المجموعة الثانية مرانا بدنيا. وفي الحصة المسائية تركز العمل على تطبيق تدريبات بالتنظيم الدفاعي

وإغلاق المسارات، أعقب ذلك مناورة على ثلثي مساحة الملعب.

وسيخوض المنتخب أولى مبارياته ضمن الدورة الدولية الودية، أمام منتخب كرواتيا الأربعاء المقبل، على أن يلاقي منتخبي سلوفينيا، والبوسنة والهرسك على التوالي.

يذكر أن هذا المعسكر هو الأول ضمن خطة إعداد طويلة المدى، بدأت بتجمعات استكشافية، تعقبها معسكرات إعدادية عدة.