3 مواهب سعودية تلتحق بليجيا البولندي

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وسينضم لاعبو برنامج الابتعاث في تجارب أداء مع الفريق الثاني لنادي ليجيا مع بداية الأسبوع الحالي من خلال مشاركة 3 لاعبين من صقور المستقبل السعودي في تدريباته.
وأكد مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الخطط الموضوعة في سياسة الإدارة لإعطاء المزيد من الاحتكاك بالخبرات الأوروبية بهدف صقل مواهبهم.
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