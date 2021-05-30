شكرا لقرائتكم خبر 3 مواهب سعودية تلتحق بليجيا البولندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت إدارة برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بوزارة الرياضة اتفاقية تعاون مع أكاديمية نادي ليجيا البولندي بهدف التطوير المستمر للاعبي البرنامج من خلال إتاحة الفرصة لخوض المباريات والتدريبات والبطولات مع فرق الأكاديمية والاستفادة من البرامج التطويرية التي تنتهجها الأكاديمية.

وسينضم لاعبو برنامج الابتعاث في تجارب أداء مع الفريق الثاني لنادي ليجيا مع بداية الأسبوع الحالي من خلال مشاركة 3 لاعبين من صقور المستقبل السعودي في تدريباته.

وأكد مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الخطط الموضوعة في سياسة الإدارة لإعطاء المزيد من الاحتكاك بالخبرات الأوروبية بهدف صقل مواهبهم.