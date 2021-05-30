شكرا لقرائتكم خبر نور يرفض منصب المدير التنفيذي بالاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض القائد السابق لفريق الاتحاد محمد نور، تولي منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بناديه في الفترة الحالية بحجة مشاغله التي تمنعه في الفترة الحالية تولي المنصب، مطالبا في الوقت نفسه إدارة النادي بالعمل على إقناع المدير التنفيذي الحالي حامد البلوي بالاستمرار.

وتقدم حامد البلوي باستقالته منذ يومين، حيث كانت مباراة أمس أمام النصر في الجولة الـ30 الأخيرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هي الأخيرة له في منصبه، حيث سيعود إلى تبوك لمتابعة عمله الحكومي الرسمي الذي تابعه عن بعد خلال الأشهر الماضية.

وكتب محمد نور في حسابه الشخصي على تويتر «استقالة حامد البلوي خسارة كبيرة، أعرفه انضباطيا من الدرجة الأولى، يحترمه اللاعبون وأعاد الهيبة في المحافظة على حقوق الاتحاد في المباريات، أتمنى من أخي أنمار الحائلي الجلوس معه وإبقاءه، لكل من طالب بنور، أقول أتشرف بخدمة الاتحاد، لكن عندي مشاغل تمنعني الآن وحامد كفاءة يجب أن تستمر».

وباستقالة البلوي يكون الجهاز الإداري بفريق القدم قدم استقالته بكامله، حيث استقال أيضا مدير الفريق اللاعب السابق مشعل السعيد رسميا، كما استقال إداري الفريق مروان مهدي.

من جهة أخرى شرعت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي في إجراءات استخراج تأشيرات دخول دول أوروبية مبكرا، تأهبا لإقامة معسكر خارجي ضمن برنامج الإعداد لمنافسات الموسم المقبل.