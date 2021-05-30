كأس أوروبا: مانشيني يستثني كين من قائمة شبه نهائية لايطاليا

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روما : أعلن المدرب الوطني روبرتو مانشيني الاحد عن قائمة شبه نهائية للمنتخب الايطالي ضمت 28 لاعبًا، استثنى منها مويز كين مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، استعدادًا لخوض نهائيات كأس أوروبا 2020 المقررة الشهر المقبل.

وأمام مانشيني حتى منتصف ليل الثلاثاء كي يستغني عن لاعبَين واختيار قائمته النهائية من 26 لاعبًا، قبل انطلاق البطولة المؤجلة من العام الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا في 11 حزيران/يونيو المقبل.

ورغم أنهما يعانيان من الاصابة، إلا أن مانشيني استدعى ماركو فيراتي زميل كين في سان جرمان وستيفانو سنسي من إنتر.

ومقارنة بالقائمة الاولية التي ضمت 33 لاعبًا في 17 ايار/مايو لخوض مباريات ودية، استبعد أيضًا الاحد حارس كالياري أليسيو كرانيو ومدافع لاتسيو مانويل لاتساري.

وضمت القائمة مدافعَي يوفنتوس المخضرمين جورجو كييليني وليوناردو بونوتشي، إضافة الى لاعب الوسط جورجينيو وايمرسون المتوَجَين السبت بلقب دوري أبطال اوروبا مع تشلسي الانكليزي.

وعاد منتخب الازوري بقوة الى الساحة الكروية بعد فشله في التأهل الى كأس العالم 2018 في روسيا، حيث لم يخسر بإشراف مانشيني في مبارياته الـ26 الاخيرة.

تفوقت ايطاليا بطلة العالم اربع مرات، آخرها 2006، بسباعية نظيفة في ودية على سان مارينو المتواضع وتستعد لمواجهة تشيكيا في الرابع من حزيران/يونيو.

وتقص ايطاليا شريط المسابقة القارية ضد تركيا على الملعب الاولمبي في روما في 11 حزيران/يونيو، قبل ان تواجه سويسرا في 16 منه وويلز بعدها بأربعةايام في العاصمة الايطالية ايضًا ضمن منافسات المجموعة الاولى.

وهنا القائمة من 28 لاعبًا:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما (ميلان)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتوري سيريغو (تورينو).

خط الدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر)، ليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، إيمرسون (تشلسي الانكليزي)، أليساندرو فلورنتسي (باريس سان جرمان الفرنسي)، جانلوكا مانشيني وليوناردو سبيناتسولا (روما)، رافايل تولوي (أتالانتا).

خط الوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، براين كريستانتي (روما)، جورجينيو (تشلسي الانكليزي)، مانويل لوكاتيلي (ساسوولو)، لورنتسو بيليغريني (روما)، ماتيو بيسينا (أتالانتا)، ستيفانو سنسي (إنتر)، ماركو فيراتي (باريس سان جرمان الفرنسي).