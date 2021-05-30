شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك والجونة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي مجريات الشوط الأول بين الجونة والزمالك، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد خالد بشارة بالجونة، في إطار مباريات الجولة الـ25 من منافسات الدورى الممتاز.

سيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول، وأهدر فرصتين سهلتين، الأولى كانت عن طريق أحمد فتوح، والثاني كانت ليوسف أوباما الذى رفض هدية شيكابالا الذى قام بعرضية مميزة ليضعها أوباما بكل سهولة في متناول إسلام طارق حارس الجونة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمد عبد الغني – أحمد عيد

خط الوسط : إمام عاشور – محمد أشرف روقا

خط الهجوم: شيكابالا – أوباما – زيزو – سيف الجزيري

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل الوصول لملعب المباراة، حرص خلالها على شرح بعض الأمور الفنية والخططية لتطبيقها في المباراة.