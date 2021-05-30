شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المقاولون العرب يهنئ الزمالك بالحصول على بطولة أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقدم مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، بالتهنئة إلى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بعد الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة على حساب الاتحاد المنستيري التونسي.

وأرسل نادي المقاولون برقية إلى نادي الزمالك يهنئه فيها مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير بإضافة لقب جديد يحسب للرياضة المصرية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي، أن الزمالك شرف الرياضة المصرية وأن نادي المقاولون العرب يفخر دائما بأي إنجاز تحققه الفرق المصرية في المحافل الخارجية والتهنئة واجبة لنادي الزمالك متمنيا استمرار الانجازات المصرية في كل الالعاب.

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال (BAL) والتي أقيمت برواندا تحت رعاية NBA... بعدما فاز على الاتحاد المنستيري التونسي في اللقاء النهائي للبطولة بنتيجة ٧٦-٦٣.