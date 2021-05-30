شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا يحتفل بعيد ميلاده الـ24 بجولة في سيارته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم والتر بواليا، مهاجم النادي الأهلي، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصور جديدة له تزامنا مع عيد ميلاده الذى يوافق اليوم، حيث أتم عامه الـ24، حيث ظهر في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، وهو يقود سيارته في شوارع القاهرة احتفالا بعيد الميلاد.

وسرعان ما استقبل بواليا، عدد كبير من التعليقات والإعجابات خلال دقائق من نشر الصورة عبر حسابه الشخصى، وبعد ساعات قليلة من تهنئة الصفحة الرسمية للمارد الأحمر له بعيد ميلاده.

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم فى الجونة على تسديد مليون دولار خلال يونيو المقبل، تمثل القسط الثانى من قيمة صفقة الكونغولي بواليا مهاجم الأهلي.

وانتقل بواليا من الجونة للأهلي في يناير الماضي مقابل مليوني دولار، وسدد مسئولو الأهلي مليون دولار للجونة، بعد أسابيع من إتمام الصفقة، وتم الاتفاق على تسديد المليون دولار الأخرى فى يونيو المقبل أى بعد أيام قليلة.

ويواجه بواليا شبح الرحيل عن الأهلي الفترة المقبلة؛ لعدم نجاحه فى إثبات مستواه طوال الفترة المقبلة، ويأتي موعد تسديد القسط لثاني من صفقة بواليا فى توقيت بات فيه رحيل بواليا من القلعة الحمراء أمرا شبه مؤكد، حيث استقر الجهاز الفني على رحيل اللاعب الذى لم يثبت نفسه مع الفريق طوال هذه الفترة الماضية.

ويُرحّب الأهلي بعودة بواليا للجونة أو الانتقال لأى نادٍ آخر، بعدما اتفق الجميع في الأهلي على رحيله فى الصيف الجاري.