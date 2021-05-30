شكرا لقرائتكم خبر عن عودة حمدي فتحي تشعل المنافسة بوسط ملعب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي لتدعيم صفوف فريقه فى الفترة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة بكسر فى عظمة الكعبرة وإجراء عملية جراحية بالذراع تسببت فى ابتعاده لأكثر من شهرين، قبل أن يتعافى بشكل نهائي ويشارك فى جزء من مباراة فريقه ضد نهضة بركان المغربي فى مباراة السوبر الأفريقي التي فاز بها الأهلي بهدفين نظيفين وتوج باللقب السابع في تاريخه.

وأشعل حمدي فتحي المنافسة على وسط ملعب الأهلي بعدما كانت المشاركة محسومة لصالح الثنائي عمرو السولية وأليو ديانج، واللذين كانا يشاركان بشكل أساسي طول الفترة الماضية منذ إصابة حمدي فتحي، ولكن الحسابات ستتغير مع عودة فتحي واستمرار تألق ديانج والسولية.

وقد تكون المنافسة مشتعلة أكثر منها فى المركز رقم "6" بوسط الأهلي بين حمدي فتحي وديانج، فى ظل تشابه أداء الثنائى، بينما الوضع مختلف بالنسبة لعمرو السولية الذى يلعب في المركز رقم "8" بوسط الأهلي وقد يكون مكانه محسوما لصالحه شكل كبير.

ورغم تألق اليو ديانج في الفترة الأخيرة وبات من أهم اللاعبين في تشكيلة النسور الحمر ويصنع الفارق في وسط ملعب الأهلي اذا ما كان في حالته، إلا أن عودة حمدي فتحي ستشعل المنافسة على مركز وسط الملعب وستجعل تبادل الأدوار بينه وبين حمدي فتحي متوقفة على حالة اللاعبين ودورهم مع الفريق الأحمر في المباريات القادمة.