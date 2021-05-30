شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الأهلي يهنئ الزمالك ببطولة إفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، بخالص التهاني إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بعد الفوز ببطولة أفريقيا لكرة السلة، متمنيا دوام العلاقة الطيبة مع كل الأندية الشقيقة، بما يخدم الرياضة المصرية والمصلحة العليا للوطن.

وتوج فريق كرة سلة الزمالك بلقب البطولة الأفريقية لأفروليج، بعد الفوز على المنستيرى التونسى بنتيجة 63/76، فى البطولة التى تقام تحت إشراف الـNBA لأول مرة، ليتوج الفارس الأبيض بالميدالية الذهبية والمركز الأول.

وقد سيطر الزمالك على مجريات المباراة من بدايتها، وقلص الفارق بينه وبين بطل تونس، وتمكن من إنهاء الشوط الأول لصالحه، واستمرت السيطرة وإحكام لاعبى الزمالك قبضتهم على اللقاء، لينتهى بفوز الأبيض.

جاءت نتيجة الأشواط 17/22 للمنستيرى التونسى، و42/44 للزمالك، و51/55 للزمالك، و63/76 للزمالك.