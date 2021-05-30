شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود لاعب الأهلى يعلن تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد محمود لاعب الأهلي تعافيه من فيروس كورونا، بعدما تحولت العينة الطبية الأخيرة التي خضع لها اللاعب من إيجابية إلى سلبية، بعدما أصيب بفيروس كورونا قبل سفر بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ومن بعدها مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

وكتب محمد محمود عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله سلبي".





وينتظم محمد محمود، لاعب الأهلي، فى تدريبات فريقه الجماعية عقب الانتهاء من مباراة إنبي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل.

وأعلن الجهاز الطبي للأهلي أن محمد محمود يحتاج أسبوع بعد عودة الفريق الأحمر من قطر عقب انتهاء مشاركته في السوبر الإفريقي قبل المشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، بعد غياب طويل منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مرتين متتاليتين.

وفاز الأهلي على نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الأفريقي ليتوج باللقب السابع في تاريخه، ويحصد البطولة بعد غياب 7 سنوات منذ آخر تتويج في 2014.