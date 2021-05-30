الأهلي يهنئ الزمالك بعد فوزه ببطولة أفريقيا لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

هنأ مجلس إدارة النادي الأهلي، نظيره في الزمالك، عقب فوز الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأبيض، ببطولة أفريقيا لكرة السلة.

وتُوج الزمالك بطلا لبطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة المقامة في رواندا برعاية الـNBA بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة (63-76) في المباراة النهائية مساء اليوم الأحد.

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بخالص التهاني إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بعد الفوز ببطولة إفريقيا لكرة السلة.

وتمنى مجلس إدارة الأهلي دوام العلاقة الطيبة مع كل الأندية الشقيقة، بما يخدم الرياضة المصرية والمصلحة العليا للوطن.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، كانت هنأت النادي الأهلي، بعد فوز فريق الكرة ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب فريق نهضة بركان المغربي.