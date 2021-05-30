سلبية عينة محمد محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

تلقى محمد محمود لاعب فريق الأهلي، الضوء الأخضر من أجل المشاركة في التدريبات التأهيلية في الفترة المقبلة بعد سلبية عينته نظرًا لإصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) مؤخرًا.

وأفاد مراسل "يلا كورة" بالنادي الأهلي، أن عينة محمد محمود تحولت من إيجابية لسلبية ليصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة في التدريبات التأهيلية.

ويسعى محمد محمود للعودة مجددًا لتدريبات الأهلي الجماعية بعد تعرضه لرباط صليبي مرتين خلال آخر موسمين الأمر الذي لم يجعل فريقه يستفيد من خدماته منذ انضمامه في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2019 بعد قدومه من صفوف وادي دجلة.

وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أعطى الفريق بأكمله راحة سلبية يومي الأحد والإثنين على أن يتم استئناف التدريبات بداية من يوم الثلاثاء المقبل بعد خوض الفريق بطولة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

جدير بالذكر أن الأهلي يستعد في الفترة المقبلة لخوض مباراة الترجي الرياضي التونسي في إطار ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.