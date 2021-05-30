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إنبي لمصراوي: تلقينا خطابا رسميا بتأجيل مباراة الأهلي بالكأس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد عبدالناصر محمد مدير الكرة بإنبي، إن ناديه تلقى خطابا رسميا من اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الفريق أمام الأهلي في دورالـ16 لبطولة كأس مصر.

وقال عبدالناصر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن الخطاب تضمن تأجيل المباراة لأجل غير مسمى.

وكان مقررًا أن يلتقي الأهلي وإنبي في ثمن نهائي بطولة الكأس يوم الجمعة 6 يونيو.

وفي وقت سابق كان اتحاد الكرة قد أعلن عن تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة بكأس مصر، بالإضافة لتأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلي بالدوري بسبب زيادة حالات في بيراميدز.

وقبل أيام، حقق فريق الأهلي لقب السوبر الإفريقي، بعد الفوز في المباراة أمام نهضة بركان المغربي التي أُقيمت في العامصة القطرية الدوحة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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