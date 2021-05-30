"18 مليون و800 الف".. الخليج 365 يكشف أرباح الأهلي من رحلة الـ13 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجح النادي الأهلي في حصد إجمالي مبلغ 18 مليون و834 ألف جنيه، من رحلتي بريتوريا في جنوب أفريقيا والدوحة في قطر، بعد خوض مباراتي صنداونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونهائي كأس السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب تخطيه عقبة نادي صنداونز الجنوب أفريقي، بالإضافة لتحقيقه بطولة السوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

واستمرت رحلة الأهلي لمدة 13 يوماً، بدأت في 17 مايو الماضي بالسفر إلي بريتوريا علي متن طائرة خاصة وغادرت جنوب أفريقيا يوم 23 من الشهر ذاته مباشرة إلي الدوحة وعادت أمس للقاهرة 29 مايو محملة بلقب السوبر الأفريقي.

وحسب أخر تقرير عن جوائز الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لبطولاته، فإن الفرق التي تأهلت للدور نصف نهائي تحصل علي 875 ألف دولار أي أن الفريق الأحمر قد ضمن الحصول علي هذا المبلغ بما يوازي 13 مليون و702 ألف جنيه، بجانب حصده حوالي 200 ألف دولار نتيجة الظفر بلقب السوبر الأفريقي بما يوازي 3 مليون و132 ألف جنيه لتصل القيمة المالية التي ضمن المارد الاحمر حصدها من تلك الرحلة قرابة 16 مليون و834 ألف جنيه.

وكان مصدر بالأهلي قال في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إدارة النادي نجحت في تسويق فانلة الفريق في مباراة السوبر الأفريقي، حيث أنها خارج عقود الرعاية وحصلت علي 2 مليون جنيه لتصل إجمالي مكاسب القلعة الحمراء من رحلة الـ13 يوماً ما يقارب من 18 مليون و834 ألف جنيه.