صلاح يتواجد بالتشكيل المثالي في "فانتازي" دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تواجد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في التشكيل المثالي للعبة "فانتازي" لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وجاء صلاح في التشكيل المثالي للعبة "فانتازي" دوري الأبطال، بناءً على النقاط التي حصدها في اللعبة طوال الموسم، حيث حقق الملك المصري إجمالي 63 نقطة.

وكان صلاح سجل 6 أهداف وصنع هدفًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وودع البطولة مع فريق الريدز من دور ربع النهائي بعد الهزيمة من ريال مدريد الإسباني.

جدير بالذكر أن نادي تشيلسي الإنجليزي توج ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على مانشستر سيتي بهدف نظيف.

وجاء التشكيل المثالي لفانتازي دوري الأبطال كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي - تشيلسي (66 نقطة)

خط الدفاع: كايل ووكر - مانشستر سيتي (62 نقطة)، أنطونيو روديجير - تشيلسي (63 نقطة)، روبن دياز - مانشستر سيتي (60 نقطة)، سيزار أزبلكويتا - تشيلسي (61 نقطة).

خط الوسط: إيلكاي جندوجان - مانشستر سيتي (58 نقطة)، جورجينيو - تشيلسي (57 نقطة)، فيل فودين - مانشستر سيتي (65 نقطة).

خط الهجوم: محمد صلاح - ليفربول (63 نقطة)، إيرلينج هالاند - بوروسيا دورتموند (62 نقطة)، كيليان مبابي - باريس سان جيرمان (61 نقطة).