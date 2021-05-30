الهلال السعودي يحتفل باللقب الـ17 بهزيمة بطل كأس الملك “الفيصلي”

احتفل نادي الهلال السعودي بلقبه رقم 17 ببطولة الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب فوزه على بطل كأس الملك “الفيصلي” بنتيجة 3-2، اليوم الاحد 30 مايو 2021، فى الجولة الختامية.

واستقبل استاد الملك فهد بمدينة الرياض المباراة الختامية لنادي الهلال في الدوري السعودي موسم 2020/2021، عندما ألتقي مع بطل كأس ملك السعودية “الفيصلي”.

وطلب نادي الهلال نقل المباراة من استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، إلى استاد الملك فهد من أجل إقامة حفل تتويجه بلقب الدوري السعودي للمرة 17 في تاريخه، والذي حسمه في الجولة قبل الماضية.

وارتفع رصيد الهلال إلى 61 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق 5 نقاط عن الوصيف نادي الشباب، فيما توقف رصيد الفيصلي عند 36 نقطة في المركز التاسع.

انتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بين الفريقين بهدف مقابل هدف، افتتح الايطالي “سيباستيان جيوفينكو” اهداف اللقاء لمصلحة الهلال عند الدقيقة 27 بعد ان استغل تمريرة ساحرة من “سالم الدوسري” داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة من فوق حارس مرمي الفيصلي داخل الشباك.

وفى الدقيقة 29 تدارك الفيصلي هدف التعادل عن طريق اللاعب البرازيلي “أوغستو جليرمي” بعد ان استلم تمريرة زميله محمد الصيعري وسدد بباطن القدم اليمني فى الزاوية البعيدة للحارس عبدالله المعيوف.

وخلال الشوط الثاني أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني لمصلحة الهلال من ركلة جزاء عند الدقيقة 60، قبل أن يُضيف البديل “عبدالله الحمدان” الهدف الثالث فى الدقيقة 69 من أول لمسة له بعد نزوله.

وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضائع سجل البديل “جوليو تافاريس” الهدف الثاني للفيصلي من علامة الجزاء، وبعدها مباشرة أطلع الحكم نهاية المباراة بفوز الهلال بنتيجة 3-2.