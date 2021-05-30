شاهد فيديو اهداف مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي «قمة مثيرة للغاية»

شاهد فيديو اهداف مباراة النصر والاتحاد لحساب الجولة 30 -الأخيرة- في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الأحد 30-5-2021.

وضع المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا “رومارينيو”، فريق الاتحاد في المقدمة، بعدما سجل الهدف في الدقيقة (19)، بعد جميلة فنية رائعة ضرب بها دفاع النصر.

وتحصل نادي النصر على ضربة جزاء في الدقيقة (26)، بعد إعاقة من عبدالله مادو على سامي النجعي داخل المنطقة، تولى تنفيذها عبدالرزاق حمدالله بنجاح مسجلًا هدف التعادل للعالمي.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء ثانية لنادي النصر في الدقيقة (31)، بعدما تعرض سامي النجعي لإعاقة من أحمد حجازي داخل المنطقة، وترك حمدالله تنفيذها لزميله نورالدين أمرابط الذي أهدرها مع تألق الحارس مارسيلو جروهي.

شاهد فيديو اهداف مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي