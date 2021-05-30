فيديو | مشاهدة اهداف مباراة وفاق سطيف ونصر حسين داي فى الدوري الجزائري “النسور يضربون بثلاثية”

مشاهدة فيديو اهداف مباراة وفاق سطيف ونصر حسين داي فى الدوري الجزائري، ضمن مباريات اليوم الاحد 30 مايو 2021، لحساب الجولة 24، والتي اقيمت على ملعب 8 مايو 1945 بمدينة سطيف.

عزز وفاق سطيف صدارته لجدول ترتيب الدوري الجزائري عقب فوزه المثير والثمين أمام ضيفه نصر حسين داي بنتيحة 3-2، مستغل تعثر منافسيه الساورة ومولودية وهران ثان وثالث الترتيب بعد تعادلهما اليوم لصالح نفس الجولة.

بهذه النتيجة رفع وفاق سطيف رصيده الى النقطة 50 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الجزائري، موسعاً الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه فريق الساورة الى 6 نقاط، فى المقابل تجمد رصيد نصر حسين داي عند النقطة 21 فى المركز السادس عشر على بعد نقطة واحدة من مراكز الهبوط.

انتهت نتيجة الشوط الأول بتقدم نادي وفاق سطيف بهدفين دون مقابل على حساب نادي نصر حسين داي، افتتح اللاعب “أحمد قندوسي” اهداف المباراة فى الدقيقة الثامنة من تصويبة متقنة في الشبال، قبل أن يُضيف اللاعب “محمد الأمين عمورة” الهدف الثاني لنسور الهضاب فى الدقيقة 42.

وخلال الشوط الثاني سجل اللاعب “عبد الرؤوف شويطر” هدف تقليص الفارق لمصلحة نصر حسين داي فى الدقيقة 78، ولكن عند الدقيقة 88 أنهي وفاق سطيف على آمال ضيفه بتسجيل الهدف الثالث عبر اللاعب “عبد الحق ديباري”.

وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل نصر حسين داي الهدف الثاني عن طريق اللاعب “أطلق بعدها حكم المباراة بفوز مستحق للنسور بنتيجة 3-1.

جدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين الفريقين فى الدوري الجزائري بـ الجولة الخامسة، قد انتهت بفوز وفاق سطيف بهدف دون مقابل، سجله اللاعب “عبد الرؤوف شويطر” فى الدقيقة 78 من زمن المباراة.

شاهد اهداف مباراة وفاق سطيف ونصر حسين داي فى الدوري الجزائري