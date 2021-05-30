ديبورتيفو لاكرونيا يواصل الغرق وتشابي ألونسو يصنع التاريخ

واصل بطل الدوري الاسباني عام 2000 “ديبورتيفو لاكرونيا” الغرق في دوري الدرجة الثالثة، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية بعدد نقاط أقل من منافسيه الذين احتلوا المراكز الثانية في المجموعات الأخرى.

وأعلنت إدارة ديبورتيفو لاكرونيا إقالة المدير الرياضي “ريتشارد بارال” نهاية الأسبوع الماضي من أجل إعادة بناء الفريق للمنافسة على الصعود إلى دوري الدرجة الثانية “السيجوندا” في الموسم المقبل.

وتصدر نادي بورجوس المجموعة الأولى في دوري الدرجة الثالثة برصيد 50 نقطة، وتلاه في ترتيب المجموعة ذاتها نادي سلتا فيغو B برصيد 40 نقطة بالتساوي مع زامورا صاحب المركز الثالث، بينما احتل نادي راسينج فيرول المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 40 نقطة بفارق نقطة عن الديبور الثاني.

ويهبط موسميًا 4 أندية من دوري الدرجة الثانية “السيجوندا” ويتم استبدالهم بـ 4 أندية استطاعوا التصدر بأكبر عدد من النقاط في دور مجموعات دوري الدرجة الثالثة، ومن ثم تحقيق الفوز في المباريات الفاصلة.

وتصدرت المجموعات بأكبر عدد من النقاط أندية “بورجوس وسلتا فيغو B وزامورا وريال سوسيداد B وأتلتيك بيلباو B وأموريبيتا وإيبيزا وبرشلونة B واف سي أندورا وليناريس وUCAM مورسيا وألجيثيرياس وباداجوز وسان سيباستيان وريال مدريد كاستيا”.

تشابي ألونسو يصنع التاريخ

صنع النجم السابق لأندية ريال سوسيداد وليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ “تشابي ألونسو” التاريخ مع ريال سوسيداد B في نهاية هذا الموسم، بقيادته كمدير فني إلى دوري الدرجة الثانية “السيجوندا” بعد التغلب على اف سي أندورا وألجيثيراس في المباريات الإقصائية بنفس النتيجة (1/2).

ألونسو /39 عامًا/ رُشح لتدريب نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في وقت سابق من الموسم الماضي، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، لينتقل إلى تدريب ريال سوسيداد بعقد يمتد حتى صيف 2022.

وسيلعب ريال سوسيداد B للمرة الأولى في دوري الدرجة الثانية الإسبانية (السيجوندا) للمرة الأولى منذ عام 1962، ليدخل تشابي ألونسو التاريخ من أوسع أبوابه مع الفريق الذي بدأ بين صفوفه كلاعب (ريال سوسيداد ب) في عام 1999 قبل أن ينتقل ليلعب مع نادي إيبار على سبيل الإعارة في 14 مباراة كأساسي بموسم 2001/2000 ليعود بعدها إلى سوسيداد الذي كان بوابته إلى ليفربول في صيف 2004 بعد ثلاثة مواسم ونصف.

في نفس السياق، ودع نادي برشلونة B من المباريات الإقصائية أمام نادي UCAM مورسيا، ليبقى في دوري الدرجة الثالثة بالموسم المقبل، الأمر ذاته يخص أتلتيك بيلباو B الذي عجز عن هزيمة بورجوس يوم 23 مايو الجاري، وبهذه النتائج يترشح مع ريال سوسيداد B أندية إيبيزا وبورجوس وأموريبياتا.

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