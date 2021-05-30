شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو: الخطيب رجل المواقف الصعبة.. ولفتة لاعبي الأهلي أقل تكريم له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء ببطولة السوبر الإفريقي.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «أبارك لكل جمهور الأهلي واللاعبين ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، على التتويج ببطولة السوبر الإفريقي».

وأضاف: «الخطيب رجل المواقف الصعبة، لا يتأخر عن النادي في أي شيء، حتى في ظروف مرضة»، مضيفًا: «قيام لاعبي الأهلي بمنح محمود الخطيب رئيس النادي، الميدالية الذهبية الخاصة بهم أثناء مصافحته على منصة التتويج، لفتة رائعة، وهذا أقل تكريم للخطيب».

وتوج الأهلي ببطولة السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه، بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي، على استاد جاسم بن حمد، في العاصمة القطرية الدوحة.