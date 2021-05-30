شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه يؤازر الزمالك أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتواجد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بمقصورة استاد خالد بشارة لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام الجونة، التي انطلقت في التاسعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي على التواجد بملعب المباراة لمؤازرة الفريق في لقاء اليوم.

ويحتل الفريق الأبيض صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 54 نقطة جمعها من 24 لقاء.