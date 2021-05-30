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حسام المندوه يؤازر الزمالك أمام الجونة

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتواجد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بمقصورة استاد خالد بشارة لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام الجونة، التي انطلقت في التاسعة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادي على التواجد بملعب المباراة لمؤازرة الفريق في لقاء اليوم.

ويحتل الفريق الأبيض صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 54 نقطة جمعها من 24 لقاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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