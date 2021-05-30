شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يُهنئ الزمالك ببطولة إفريقيا للسلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بالتهنئة إلى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بعد الفوز بلقب بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة على حساب الاتحاد المنستيري التونسي.

وأرسل نادي المقاولون برقية إلى نادي الزمالك مهنئا فيها مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير بإضافة لقب جديد يحسب للرياضة المصرية.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة النادي، أن الزمالك شرف الرياضة المصرية وأن نادي المقاولون العرب يفخر دائما بأي إنجاز تحققه الفرق المصرية في المحافل الخارجية، والتهنئة واجبة لنادي الزمالك، متمنيا استمرار الإنجازات المصرية في كل الالعاب.