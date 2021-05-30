شكرا لقرائتكم خبر عن معتز إينو: الجونة الأقرب للفوز على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى معتز إينو، أن الفريق الأول لكرة لقدم بنادي الجونة، هو الأقرب لتحقيق الفوز على نادي الزمالك، في مسابقة الدوري.

ويلتقي الزمالك مع الجونة مساء الأحد، على استاد خالد بشارة، في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال معتز إينو، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «الجونة هو الاقرب لتحقيق الفوز على الزمالك، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها الفريق الأبيض بسبب غياب القوام الأساسي للفريق على رأسهم طارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي».

وأضاف: «من حظ الجونة الجيد، أنه سيواجه الزمالك في تلك الظروف الصعبة على ملعبه، وهو ما يعطيه الأفضلية للفوز باللقاء».