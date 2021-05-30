شكرا لقرائتكم خبر عن هنري يعود لمنتخب بلجيكا من جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، عودة تيري هنري، للجهاز الفنى لمنتخب بلجيكا، حيث أصدر الاتحاد البلجيكي بيانا، رحب من خلاله بعودة هنري لجهاز روبرتو مارتينيز، المدير الفني، استعدادا لخوض لمنافسات كأس الأمم الأوروبية هذا الصيف.

وشغل هنري منصب المدرب المساعد لروبرتو مارتينيز خلال بطولة كأس العالم 2018، قبل أن يتولى تدريب فريقي موناكو ثم مونتريال الكندي.

وينافس المنتخب البلجيكي في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات روسيا والدنمارك وفنلندا، وانطلق معسكر منتخب بلجيكا، يوم الجمعة الماضي، في بروكسل، انتظارا لانضمام معظم لاعبي المنتخب، غدا الإثنين.

وستخوض بلجيكا مباراتين وديتين في بروكسل أمام اليونان وكرواتيا في الثالث والسادس من يونيو المقبل.

ويسافر المنتخب إلى سان بطرسبرج يوم 11 يونيو لمواجهة روسيا في اليوم التالي، ضمن مرحلة المجموعات في كأس الأمم الأوروبية قبل مواجهة الدنمارك وفنلندا.