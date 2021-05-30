شكرا لقرائتكم خبر عن كانتى: لا أتوقع الترشح للكرة الذهبية.. وأتمنى الفوز مع الديوك ببطولة يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي، انه لا يتوقع دخوله قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، عقب فوزه مع تشيلسى بلقب دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، عقب إسقاط مانشستر سيتي في المباراة النهائية بنتيجة هدف دون رد.

وقال كانتي، في تصريحات صحفية: «الفوز بدوري الأبطال أمر مدهش، إننا فزنا بهذه البطولة نتيجة الكثير من الجهد، وبعد تخطي الكثير من الصعوبات خلال الموسم، الفوز بجائزة رجل المباراة النهائية أمر ثانوي، الشيء الأهم عمل المجموعة بأكملها، يا له من فخر وفرح، لقد كافحنا من أجل التأهل إلى النهائي، وحصلنا على مكافأة».

وأضاف: «لا أعتقد أنه سيتم ترشيحى للكرة الذهبية في الوقت الحالي، نحن نستمتع بلقب دوري أبطال أوروبا، وسأنضم قريبا إلى منتخب فرنسا وآمل أن أفوز معه بلقب اليورو أيضا».