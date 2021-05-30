شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: الدوري خارج حسابات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تركيزه حاليًا على بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم»: «الأهلي تركيزه حاليًا منصب على بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد وصوله إلى دور نصف النهائي للبطولة، وبطولة الدوري في الوقت الحالي خارج حساباته».

وأضاف: «الأهلي لا يرغب في خوض أي مباراة في بطولة الدوري في الفترة الحالية، حتى مباراتي الترجي التونسي في البطولة الأفريقية».

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الترجي التونسي يومي 18 و25 يونيو المقبلين، في ذهاب وإياب دور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.