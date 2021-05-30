شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور بعد فوز سلة الزمالك ببطولة أفريقيا: عاد اسمي فعادت البطولات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، فريق كرة السلة بالقلعة البيضاء بعد تتويجه بلقب بطولة الأندية الأفريقية.

وحقق فريق سلة الزمالك اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخ النادي، بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي 76-63، في البطولة التي أقيمت في رواندا.

وكتب مرتضى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»: «مبروك لأبنائي أبطال أفريقيا لكرة السلة ملوك الصالات، عاد اسم مرتضى منصور مرة أخرى فعادت البطولات الغائبة منذ رحيله بقرار غير مشروع».

كما تقدم أيضا أشرف صبحي وزير الرياضة بتهنئة لنادي الزمالك بعد التتويج القاري بعد الأداء الرجولي الذي ظهر به الفريق خلال البطولة.