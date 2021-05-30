شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: الأهلي سببب أزمة الدوري هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن النادي الأهلي هو سبب أزمة عدم انتظام مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم»: «أزمة الدوري هذا الموسم سبب النادي الأهلي، بعد إصراره على تكملة المسابقة في الموسم الماضي، حتى يتوج بالمسابقة، رغم أن الجميع حذر من السيناريو الذي حدث هذا الموسم».

وأضاف: «هناك ضغط مباريات على النادي الأهلي، ولكن هذا أمر طبيعي، نظرًا لمشاركته في أكثر من بطولة، فضلاً عن أن الدوري هذا الموسم انطلق في نهاية نوفمبر الماضي».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر تأجيل مباراة الأهلي مع المقاولون العرب في الجولة 26 لبطولة الدوري، التي كان من المقرر أن تقام يوم 14 يونيو المقبل، على أن تقام في موعد يتم تحديده لاحقًا.