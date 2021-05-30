شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو يدخل ترشيحات ريال مدريد بعد رغبته فى الرحيل عن بى إس جي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية عن رغبة ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان في الرحيل عن قيادة الفريق، عقب انتهاء الموسم الحالى بخسارة الدورى والخروج من دورى الأبطال.

نقلت المجلة الفرنسية عن تقارير صحفية في إسبانيا، أن بوكيتينو أبلغ مسؤولي الفريق الباريسي برغبته في الرحيل، وأضافت أن المدرب الأرجنتيني يبقى مرشحا بقوة لتولي مسؤولية ريال مدريد بعد استقالة الفرنسي زين الدين زيدان قبل أيام قليلة.

ولفتت إلى أن قائمة المرشحين لتدريب الملكي تضم خيارات أخرى مثل أنطونيو كونتي وراؤول جونزاليس، إلا أن استقالة بوكيتينو من النادي الفرنسي ربما تعجل عملية انتقاله إلى النادي الملكي.

كما أشارت إلى وجود مفاوضات بين بوكيتينو وإدارة توتنهام هوتسبير، حسبما أكدت تقارير صحفية مطلع الأسبوع الجاري.